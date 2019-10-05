Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рано говорить о прогрессе на переговорах с Северной Кореей, которые проходят в Стокгольме, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Еще слишком рано говорить о каком-либо прогрессе на переговорах с Северной Кореей в Стокгольме. Я надеюсь, что будет прогресс, и надеюсь, что северокорейцы имеют добрую волю и выполнят то, что согласовали президенты Ким (Чен Ын) и (Дональд) Трамп", - сказал Помпео на пресс-конференции в Афинах после переговоров с главой МИД Греции. Его слова передаются в переводе с греческого языка.

По словам Помпео, в переговорах участвует большая группа переговорщиков, экспертов.

Ранее агентство Рёнхап сообщило, что делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем и США в субботу начали официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.

Представители делегаций приехали к месту переговоров - на виллу Элвис Странд на острове Лидиньё. Позже в субботу глава МИД Швеции Анн Линде подтвердила, что в Стокгольме начались переговоры между представителями США и Северной Кореи.

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