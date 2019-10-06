https://news.day.az/world/1163120.html В Португалии состоятся парламентские выборы
В Португалии состоятся парламентские выборы
Парламентские выборы состоятся в воскресенье в Португалии. Гражданам страны предстоит избрать 230 депутатов Собрания республики (однопалатного парламента), сообщает ТАСС.
Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени и будут работать до 19:00. Предварительные итоги голосования будут объявлены ночью.
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