Массовое шествие в поддержку получения Шотландией независимости состоялось в субботу в центре Эдинбурга. Как сообщает британское информационное агентство Press Association, по оценкам организаторов, в акции, несмотря на дождь, приняло участие больше 100 тыс. человек, передает ТАСС.

"Удачи всем, кто участвует в сегодняшнем шествии в Эдинбурге. Я не смогу присутствовать лично, но душой буду с вами, - написала ранее в субботу на своей странице в Twitter первый министр Шотландии Никола Стерджен. - Хорошего вам дня, и не сомневайтесь в том, что мы получим независимость".

Акции сторонников выхода Шотландии из состава Великобритании регулярно проходят в шотландских городах. Осенью 2018 года движение в поддержку независимости Шотландии All under one banner ("Все под одним знаменем"), выступившее организатором шествия и в этом году, также сообщало о том, что вывело на улицы 100 тыс. сторонников, однако, по подсчетам полиции, тогда в марше приняли участие всего 20 тыс. человек.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Однако правящая в регионе Шотландская национальная партия воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

