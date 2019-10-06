В Париже протестующие оккупировали часть торгового центра
В Париже прошла совместная акция протеста участников движения за сохранение окружающей среды Extinction Rebellion и "желтых жилетов". Митингующие забаррикадировались в торговом центре Italie Deux, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Акция получила название "Последняя оккупация перед концом света". Ее смысл заключается в том, чтобы захватить торговый центр как "символ капитализма".
Протестующие перекрыли входы в здание и выкрикивали лозунги, держа в руках плакаты. Среди них были и такие: "Уничтожим дворцы. Давайте строить дома для людей".
На видеозаписях с места можно разглядеть многочисленные граффити и надписи, которые активисты нанесли на стены и витрины торгового центра.
Акция прошла мирно, однако поступали сообщения о том, что полиция применила слезоточивый газ.
Участники движения Extinction Rebellion заявили, что собираются устраивать демонстрации в течение следующих двух недель.
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