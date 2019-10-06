https://news.day.az/world/1163127.html Неизвестные подорвали нефтепровод на юге Колумбии
Неизвестные подорвали нефтепровод на юге Колумбии
Неизвестные подорвали участок нефтепровода на юге Колумбии. Об этом в субботу сообщил телеканал RCN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел в субботу днем в муниципалитете Орито (департамент Путумайо). Неизвестные использовали взрывчатку, чтобы нарушить работу нефтепровода, принадлежавшего государственной компании Ecopetrol. В результате подрыва топливо попало в реку Гуамуес.
Нефтяная фирма уже приступила к реализации плана по устранению последствий взрыва. Власти региона начали расследование. Отмечается, что с начала текущего года на данный нефтепровод было осуществлено 19 атак.
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