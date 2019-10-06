Турция стягивает дополнительные войска и военную технику в расположенный на границе с Сирией район Акчакале, передает агентство Блумберг со ссылкой на государственный турецкий телеканал TRT.

Переброска армейских подразделений происходит на фоне заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что решение о проведении операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято "сегодня или завтра". По словам Эрдогана, цель операции - очистка приграничной сирийской территории от Сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

В августе в Анкаре прошли турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии. Тогда стороны договорились организовать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне. Однако, как позже заявлял Эрдоган, если США будут затягивать формирование зоны, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион.

Официальный Дамаск выступил категорически против турецко-американского соглашения, заявив, что оно представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и принципов международного права.

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