США усилили атаки против талибов после срыва переговорного процесса, заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп, несмотря на согласование мирного соглашения, заявил об отмене мирных переговоров с радикальным движением "Талибан" после того, как талибы взяли на себя ответственность за очередной теракт в Афганистане.

"Мы усилили наши атаки против талибов, так как переговоры прервались. Вы знаете, президент говорил об этом публично - мы значительно ускорили темп (проводимых операций против "Талибана" - ред.)", - сказал Эспер.

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