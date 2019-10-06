Неизвестные ранили журналиста National Geographic в ходе записи интервью с наркоторговцем, сам собеседник репортера погиб, сообщает прокуратура мексиканского штата Чиуауа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Около 19.30 (в пятницу - ред.) произошел инцидент с применением насилия, в ходе которого был ранен журналист из международной организации National Geographic. Съемочная группа вела запись в доме, определенном как пункт продажи наркотиков", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, вооруженная группа из конкурирующей банды ворвалась в дом и застрелила наркоторговца - он погиб на месте. Журналист, чье имя не называется, получил огнестрельное ранение в ногу и был доставлен в местную больницу. Три других члена съемочной группы находятся под защитой генпрокуратуры.

Накануне журналисты обращались в прокуратуру для консультаций по репортажу, однако не уведомили службу о том, что собираются проводить интервью в доме, где идет торговля наркотиками. Ранее этот дом обыскивали после того, как там застрелили двух членов местной преступной группировки.

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