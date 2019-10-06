https://news.day.az/world/1163135.html В Мексике журналиста ранили во время интервью
В Мексике журналиста ранили во время интервью
Неизвестные ранили журналиста National Geographic в ходе записи интервью с наркоторговцем, сам собеседник репортера погиб, сообщает прокуратура мексиканского штата Чиуауа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации ведомства, вооруженная группа из конкурирующей банды ворвалась в дом и застрелила наркоторговца - он погиб на месте. Журналист, чье имя не называется, получил огнестрельное ранение в ногу и был доставлен в местную больницу. Три других члена съемочной группы находятся под защитой генпрокуратуры.
Накануне журналисты обращались в прокуратуру для консультаций по репортажу, однако не уведомили службу о том, что собираются проводить интервью в доме, где идет торговля наркотиками. Ранее этот дом обыскивали после того, как там застрелили двух членов местной преступной группировки.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре