Количество пострадавших в результате опрокидывания туристического автобуса в Нижегородской области увеличилось до 20 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пострадали 20 человек. Детей нет, погибших нет", - сказали в пресс-службе главка.

По данным МЧС, пострадавшие госпитализированы в Гагинскую, Большеболдинскую и Починковскую центральные районные больницы. "Остальные пассажиры - девять человек - на автобусах Гагинского автотранспортного хозяйства будут доставлены в гостиницу в селе Большое Болдино", - отметили в пресс-службе.

"В автобусе, который следовал из Саратовской области, находились 29 человек - водитель и 28 пассажиров. Среди 20 пострадавших детей нет. Получившие травмы доставлены в ЦРБ Починковского района. Движение на трассе не затруднено", - сказали в ведомстве.

Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся утром в воскресенье у села Паново-Осаново в Гагинском районе Нижегородской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!