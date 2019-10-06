https://news.day.az/world/1163182.html Крупное ДТП в Турции, есть пострадавшие
Крупное ДТП в Турции, есть пострадавшие
В Турции перевернулся служебный микроавтобус, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что инцидент произошел в 06:30 по местному времени. В результате ДТП пострадали 11 человек.
На место происшествия было отправлено большое количество машин скорой помощи и сотрудников полиции. Пострадавшие были госпитализированы.
Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
Полиция начала расследование происшествия.
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