В Турции перевернулся служебный микроавтобус, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в 06:30 по местному времени. В результате ДТП пострадали 11 человек.

На место происшествия было отправлено большое количество машин скорой помощи и сотрудников полиции. Пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Полиция начала расследование происшествия.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!