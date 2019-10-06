Саудовская Аравия пошла навстречу неженатым парам путешественников
Королевство Саудовская Аравия объявило об отмене запрета для неженатых пар из других стран проживать в одном гостиничном номере. Об этом сообщает "Би-Би-Си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации издания, граждане же Саудовской Аравии все еще не могут снять номер без предъявления документа о браке.
Кроме того, женщины, как проживающие в стране, так и имеющие гражданство других стран, могут жить в одноместных номерах.
В сентябре королевство объявило о запуске нового визового режима, согласно которому страну теперь смогут посещать туристы. Режим вступил в действие в пятницу, 27 сентября. Благодаря ему, у жителей 49 государств появится возможность увидеть мусульманское королевство. Отмечалось, что туристическая виза стоимостью 80 долларов будет доступна даже одиноким женщинам.
До сентября 2019 году въезд в Саудовскую Аравию разрешался только бизнес-туристам или паломникам, которым выдаются специальные визы для посещения Мекки и Медины. Планы по введению визы для других иностранных путешественников обсуждались многие годы, однако консерватизм и бюрократия не давали стране осуществить их.
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