Королевство Саудовская Аравия объявило об отмене запрета для неженатых пар из других стран проживать в одном гостиничном номере. Об этом сообщает "Би-Би-Си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, граждане же Саудовской Аравии все еще не могут снять номер без предъявления документа о браке.

Кроме того, женщины, как проживающие в стране, так и имеющие гражданство других стран, могут жить в одноместных номерах.

В сентябре королевство объявило о запуске нового визового режима, согласно которому страну теперь смогут посещать туристы. Режим вступил в действие в пятницу, 27 сентября. Благодаря ему, у жителей 49 государств появится возможность увидеть мусульманское королевство. Отмечалось, что туристическая виза стоимостью 80 долларов будет доступна даже одиноким женщинам.

До сентября 2019 году въезд в Саудовскую Аравию разрешался только бизнес-туристам или паломникам, которым выдаются специальные визы для посещения Мекки и Медины. Планы по введению визы для других иностранных путешественников обсуждались многие годы, однако консерватизм и бюрократия не давали стране осуществить их.

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