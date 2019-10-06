Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ для разгона протестующих у полицейского участка в районе Монкок, а также в районе Вань Чай, сообщает газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Десятки тысяч недовольных жителей города в воскресенье вновь вышли на протесты против введенного в пятницу нового закона, запрещающего ношение любых масок во время уличных акций и массовых собраний. Многие антиправительственные демонстранты по-прежнему закрывают свои лица, согласно новому закону, им может грозить наказание в виде лишения свободы до года или штраф в 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).

"Протестующие выстраивают баррикады для того, чтобы заблокировать дороги во многих районах, включая Центральный, Адмиралтейство, Шам Шуй По. Они выкапывают кирпичи дорожного покрытия, что серьезно угрожает общественной безопасности. Полиция предупреждает протестующих прекратить незаконные действия, а также призывает представителей общественности не выходить на улицу и избегать поездки в обозначенные районы", - говорится в заявлении полиции.

На опубликованных в СМИ фотографиях видно, что во многих местах города разломаны тротуары, повсюду разбросаны фрагменты тротуарной плитки и длинные шесты от строительных лесов, разбиты витрины магазинов, сетевых кофеен, на стенах станций метро и госучреждений нанесены граффити.

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