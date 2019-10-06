Американский журнал National Interest составил список четырех российских бомбардировщиков, которые, по мнению авторов материала, являются самыми опасными. Об этом сообщается на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, в список попали российские Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).

Разработанный в 50-х годах прошлого века конструкторским бюро "Туполев" Ту-95, к примеру, обладает большой полезной нагрузкой и достаточным радиусом действия. Модернизация самолета позволила увеличить срок его службы, а главное, сохранить эффективность, утверждается в материале National Interest.

Еще один самолет Ту-22М журналисты выделили из-за его управляемости при взлете и сбалансированных скоростных качеств. Ту-160, в свою очередь, как напоминает автор материала, является самым настоящим "хищником", который в свое время установил несколько рекордов.

ПАК ДА, находящийся в стадии разработки, несомненно будет самым смертоносным бомбардировщиком, считает журналист. К такому выводу в National Interest пришли, исходя из того, что он станет, по сути, "самолетом-невидимкой" следующего поколения и первым российским воздушным судном, никак не связанным с советскими разработками. Первый полет ПАК ДА запланирован на 2021-2023 годы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!