В США назвали самые смертоносные российские бомбардировщики
Американский журнал National Interest составил список четырех российских бомбардировщиков, которые, по мнению авторов материала, являются самыми опасными. Об этом сообщается на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Так, в список попали российские Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).
Разработанный в 50-х годах прошлого века конструкторским бюро "Туполев" Ту-95, к примеру, обладает большой полезной нагрузкой и достаточным радиусом действия. Модернизация самолета позволила увеличить срок его службы, а главное, сохранить эффективность, утверждается в материале National Interest.
Еще один самолет Ту-22М журналисты выделили из-за его управляемости при взлете и сбалансированных скоростных качеств. Ту-160, в свою очередь, как напоминает автор материала, является самым настоящим "хищником", который в свое время установил несколько рекордов.
ПАК ДА, находящийся в стадии разработки, несомненно будет самым смертоносным бомбардировщиком, считает журналист. К такому выводу в National Interest пришли, исходя из того, что он станет, по сути, "самолетом-невидимкой" следующего поколения и первым российским воздушным судном, никак не связанным с советскими разработками. Первый полет ПАК ДА запланирован на 2021-2023 годы.
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