https://news.day.az/world/1163207.html В американском баре устроили массовую стрельбу
В американском баре устроили массовую стрельбу
Не менее четырех человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы, открытой в воскресенье неизвестным в городе Канзас-Сити (штат Канзас). Об этом сообщила телекомпания NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел поздно ночью в одном из городских баров. Подозреваемый зашел в заведение и открыл огонь по посетителям. Как сообщает телекомпания CNN, стрелявший пока находится на свободе.
К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
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