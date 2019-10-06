В Манчестере городские власти в центре города организовали специальную полосу для пешеходов, которые замедляют шаг из-за того, что постоянно смотрят в телефон, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Выделенку для увлеченных смартфонов открыли на популярном бульваре Хардман. Сама полоса длиной 75 метров напоминает велодорожку. Дорожка должна защитить пешеходов от столкновений друг с другом. Идею дорожек людей, которые постоянно смотрят в телефон, предложила реализовать компания AO-Mobile. Инициаторы надеются, что подобная практика заинтересует и другие города Великобритании, сообщает издание The Daily Mirror.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!