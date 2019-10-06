Итальянский тенор Марселло Джордани скончался 5 октября 2019 года в возрасте 56 лет от сердечного приступа в своем доме в Монте-Тауро, на Сицилии. О его смерти сообщил Associated Press его друг и бывший педагог по вокалу Билл Шуман со слов жены покойного, передает Day.Az со ссылкой на intermedia.ru.

Джордани родился на Сицилии 25 января 1963 года. Он был сыном тюремного охранника, который вышел на пенсию и стал владельцем автозаправочной станции.

- Именно там я дебютировал, делая кофе, - рассказывал Марселло в интервью AP в 2007 году. - Люди все еще помнят меня, когда мне было 12 или 13 лет, я пел и приносил кофе.

Он переехал в Милан, когда ему было 19 лет, и дебютировал в роли Герцога в "Риголетто" Верди в Сполето, Италия, в 1986 году. Его первое выступление в миланском театре "Ла Скала" состоялось в роли Родольфо в "Богеме" Пуччини в 1988-м, в том же году он дебютировал на американской сцене - в Портлендской Опере в роли Надира в "Искателях жемчуга" Бизе.

В 1994-м Марселло переехал в Нью-Йорк и стал учиться у Билла Шумана, чтобы улучшить свою вокальную технику. Джордани выступил на всех мировых оперных площадках, включая "Ковент-Гарден", Венскую оперу, лондонский Королевский оперный театр. У него был контракт с "Метрополитен-опера", где в сезоне 2015-2016 тенор принял участие в 241 спектакле. Среди его самых известных партий - Альфредо в "Травиате" Верди, Пинкертон в "Мадам Баттерфляй" Пуччини, Дон Хосе в "Кармен" Бизе, Эней в "Троянцах" Берлиоза. В 2006 году Джордани выступил в Большом зале Верховного суда США по приглашению судьи Рут Бадер Гинзбург. В 2010 году Марселло создал собственный фонд для поддержки молодых певцов.