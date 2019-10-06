Доступ к интернету, блокированный 2 октября в Багдаде и ряде городов Ирака в связи с начавшимися народными уличными протестными акциями, восстановлен в воскресенье на 60% территории иракской столицы, а также в некоторых других городах, сообщает иракское информационное агентство ВАИД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Вместе с тем, власти продолжают блокировать популярные соцсети, через которые распространялись призывы к акциям протеста и велась координация между демонстрантами.

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