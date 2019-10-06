Специалисты управления дикой природы Флориды поймали на территории штата питона рекордных размеров. Его длина составила 5,5 метров, вес - почти 50 кг, передает Day.Az со ссылкой на americaru.com.

В Южной Флориде, в Национальном заповеднике Большой Кипарис в рамках продолжающихся усилий по удалению инвазивных видов, в прошлом месяце поймали бирманского питона невероятных размеров. Синтия Даунер (Cynthia Downer) и Джонатан Лопес (Jonathan Lopez) из отряда FWC PAT захватила самку змеи - самую большую из когда-либо пойманных в регионе.

Это также второй по величине питон, когда-либо пойманный в дикой природе во Флориде. Самого крупного представителя этих рептилий поймали в 2013 года - он был на 20 см длиннее.

"Захват крупных взрослых самок имеет решающее значение, поскольку это останавливает рост популяции. В среднем, одна змея дает от 30 до 60 детенышей при каждом размножении", - говорится в заявлении FWC PAT.

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