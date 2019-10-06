Министерство иностранных дел Турции вызвало в воскресенье временного поверенного в делах США в Анкаре для дачи разъяснений в связи с инцидентом, произошедшим в социальной сети Twitter. Об этом сообщил ТАСС источник во внешнеполитическом ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поверенный в делах США был вызван в наше министерство, чтобы получить четкие и ясные разъяснения в связи с инцидентом, который произошел вчера", - отметил источник.

Накануне официальный аккаунт американской дипмиссии в Twitter поставил лайк под записью другого пользователя, который негативно отозвался о состоянии здоровья лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели. Как сообщили в ПНД, Бахчели идет на поправку и на следующей неделе вернется к своим обязанностям. Турецкие власти утверждают, что запись о здоровье лидера Бахчели оставил человек, связанный с "террористической группировкой фетхуллахистов" (ФЕТО), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года.

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