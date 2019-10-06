Пол в пирамиде Хеопса провалился: археологи спустились в скрытую комнату - ФОТО
Пирамида Хеопса преподнесла историкам еще одно открытие. Группа археологов взошла на последний уровень и пол провалился прямо в скрытую камеру, передает Day.Az со ссылкой на dnpmag.com.
Найденное археологами помещение оказалось огромным. Длина около 30 метров и высота около двух. Секретный тоннель вел прямо к центру пирамиды.
О существовании так называемой Большой пустоты ученые догадывались ранее, но доказательств найти не могли. Что-то похожее на пустоты показало сканирование технологией мюонной радиографии.
И скорее всего, обнаруженная камера представляет собой лишь верхний уровень. Здесь археологи нашли тщательно упакованные в керамические сосуды пергаменты, открывать их пока не стали.
Сейчас проходят переговоры о дополнительном сканировании уже найденной комнаты. Вполне вероятно, что внизу скрыта давно разыскиваемая погребальная камера самого фараона.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре