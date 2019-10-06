https://news.day.az/world/1163244.html В Санкт-Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи
В Санкт-Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи
Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, 42-летний мужчина забрался на трубу шестиэтажной котельной, чтобы сфотографироваться. Из-за неловкого движения он сорвался вниз, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Блогера обнаружили прохожие. Мужчина был в сознании и сам рассказал медикам, что произошло.
Его госпитализировали в тяжелом состоянии в отделение реанимации.
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