Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, 42-летний мужчина забрался на трубу шестиэтажной котельной, чтобы сфотографироваться. Из-за неловкого движения он сорвался вниз, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Блогера обнаружили прохожие. Мужчина был в сознании и сам рассказал медикам, что произошло.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии в отделение реанимации.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!