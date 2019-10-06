Дональд Трамп считает, что как глава американской администрации обязан изучить возможную коррупционную составляющую в деле сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Соответствующее сообщение американский лидер разместил в воскресенье в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По версии главы государства, сын Байдена Хантер, который в 2014 году вошел в правление украинской компании Burisma, ежемесячно мог получать от газодобывающей компании более $100 тыс., "невзирая на то, что не имел опыта работы в энергетической сфере". Тем не менее, продолжил Трамп, сын бывшего вице-президента получил еще и $1,5 млрд от Китая, "несмотря на отсутствие опыта и без какой-либо очевидной причины". "Не может же быть такого, чтобы эти сделки были проведены по закону? Как заявляют адвокаты и другие, у меня как у президента есть обязательство изучать возможную или вероятную коррупционную составляющую", - заключил президент.

Скандал в Вашингтоне

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

В сентябре Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

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