В Саудовской Аравии неженатым парам разрешили жить в одном номере
В Саудовской Аравии иностранным туристам, не состоящим в браке, разрешили заселяться в один гостиничный номер на двоих.
Как передает Day.Az со ссылкой на DW, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на комиссию по туризму и национальному наследию.
До сих пор неженатым парам разрешалось селиться в одном номере лишь после предъявления доказательств того, что они находятся в супружеских отношениях. Новые правила не распространяются на граждан Саудовской Аравии, которым по-прежнему придется предъявлять свидетельство о браке.
В сентябре в Саудовской Аравии ввели визы для индивидуальных туристов. Раньше в страну могли въехать лишь трудовые мигранты, паломники в Мекку и Медину, а также иностранцы, имевшие приглашение, ехавшие в деловую командировку, на концерт или спортивное мероприятие.
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