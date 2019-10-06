В беспорядках в Ираке погибли 104 человека
По меньшей мере 104 человека погибли и свыше 6 тыс. пострадали в результате беспорядков и столкновений в Ираке. Такие данные, как передает телеканал Al Arabiya, привел в воскресенье на пресс-конференции официальный представитель министерства внутренних дел генерал-майор Саад Маан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, большинство погибших - демонстранты, в числе убитых и восемь сотрудников силовых структур.
С начала октября в разных районах Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни и коррупции, эти митинги быстро переросли в беспорядки. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в Багдаде, а также в южных провинциях.
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