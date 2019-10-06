В Великобритании мать двоих детей Элизабет Перкинс впала в кому на три дня из-за острой аллергической реакции на диетическую колу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mirror.

Известно, что у женщины и двух ее сыновей сильная аллергия на искусственный подсластитель аспартам, который используется в больших количествах в диетических безалкогольных напитках. По словам Перкинс, она "чуть не умерла" после глотка диетической колы в ресторане Burger King. При это женщина при заказе подчеркнула, что ей нужна обычная кола, однако ей выдали напиток с сахарозаменителями.

Уже после первого глотка у нее началось головокружение, а затем она потеряла сознание, впав в кому. Из этого состояния она выбралась лишь через трое суток. Отмечается, что в организме Перкинс нет ферментов, которые расщепляют подсластители, поэтому для нее этот напиток был как "мгновенный яд".

4 октября сообщалось, что туристка из Великобритании потеряла сознание и впала в кому в турецком аэропорту из-за продолжительной болезни. Врачам удалось стабилизировать ее состояние, а сканирование показало, что женщина страдала от аневризмы головного мозга.

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