Российский миллиардер Игорь Рыбаков объяснил, зачем высыпал на зрителей бизнес-форума в Санкт-Петербурге 20 тысяч долларов.

Его слова приводит челябинский портал "74.ru", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выступление бизнесмена прошло в Санкт-Петербурге в начале октября. "Это мои вложения в осуществление моей цели. Я инвестор, а когда инвестор вкладывает во что-то средства - ему их не жалко", - объяснил бизнесмен. Как уточняет портал, за выступление он заработал 200 тысяч долларов, а брошенные в зал деньги назвал кешбэком для зрителей.

Бизнесмен занимает 78-е место в списке богатейших людей России. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Рыбаков - совладелец корпорации "Технониколь", основатель венчурного фонда Larix и учредитель "Института ускорения экономического развития ("Рыбаков Фонд")".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!