Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Элиот Энгел заявил, что госсекретарь Майк Помпео не выполняет требования предоставить необходимые документы по Украине для процедуры импичмента президента Дональда Трампа, сообщает CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пока что он не соблюдает требования в рамках расследования", - заявил Энгел.

При этом, по его словам, дипломаты Госдепартамента участвуют в продолжающихся консультациях с законодателями.

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