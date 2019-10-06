В Ираке снова отключили интернет
МВД Ирака в воскресенье вечером объявило о временном отключении интернета в стране, а также о закрытии "зеленой" зоны в центре Багдада.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает иракское информационное агентство INA.
С чем связаны данные решения, в ведомстве не уточнили.
Известно, что в понедельник в иракскую столицу с официальным визитом прибудет глава МИД России Сергей Лавров.
Жители Багдада и других городов Ирака в воскресенье впервые за последние пять дней получили возможность выйти на улицы. Как сообщали иракские СМИ, демонстрации в иракских городах на время прекратились, в столице открылись школы, вузы и госучреждения, был восстановлен интернет.
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