Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристина Кук и Эндрю Морган в воскресенье успешно завершили выход в открытый космос для замены батарей на Международной космической станции (МКС).

Трансляция операции велась на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Работы за бортом станции длились приблизительно семь часов вместо шести с половиной, запланированных ранее, и завершились в 14:40 по времени восточного побережья США (22:40 Баку). Манипулятором, который был задействован в операции, управляла со станции Джессика Меир.

В ходе работ, которые начались в 07:39 по времени восточного побережья США (15:39 Баку), астронавты начали установку двух новых литий-ионных батарей вместо прежних водородно-никелевых элементов. Продолжить установку новых элементов питания они смогут во время выходов в открытый космос 16, 21 и 25 октября.

На МКС сейчас находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).

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