https://news.day.az/world/1163296.html В Ирландии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
В Ирландии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в графстве Уэксфорд на юго-востоке Ирландии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Полицейские службы сообщают о гибели двух мужчин.
Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье в 5.45 по местному времени в поле в сельской части графства. По данным телеканала, самолет взорвался при столкновении с землей или за несколько мгновений до этого.
Спасательные службы работают на месте происшествия. Полиция начала расследование по делу.
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