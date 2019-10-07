Еще один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил адвокат Марк Заид в интервью ABC News.

По его словам, второй свидетель является сотрудником разведки и "знает из первых рук" об утверждениях, приведенных в жалобе. Ранее газета New York Times сообщила со ссылкой на источники, что он может выступить с показаниями в конгрессе.

В свою очередь, адвокат Эндрю Бакай написал в Twitter, что его компания представляет интересы многочисленных информаторов по делу против Трампа.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству.

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