В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда. Об этом сообщает издание "Про все", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Очевидцы сняли инцидент на видео. На опубликованных кадрах видно, как машину занесло на трассе, и она резко съехала на обочину. От удара один человек подлетел в воздух на несколько метров. Им оказался 31-летний мужчина, его госпитализировали с тяжелыми травмами,

Трасса изначально была плохо подготовлена к заезду. Городской совет, проводивший соревнования, не посоветовался с полицией насчет правил безопасности на мероприятии.

Еще до начала гонок на треке у участников возникли проблемы. Одну машину развернуло на скользком асфальте, другое авто потеряло колесо.



Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!