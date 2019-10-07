Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь спасти слоненка - ВИДЕО
Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое.
По словам представителя местных властей, инцидент произошел в заповеднике Хао-Яй на юге страны, передает Day.Az со ссылкой на bbc.com.
Его причиной стало падение слоненка в пропасть у водопада, который пользуется печальной славой.
Другие слоны пытались ему помочь и тоже упали в пропасть.
Правообладатель иллюстрации Khao Yai National Park
Image caption Местные власти опубликовали фото выжившего слона, пытавшегося спасти своего собрата
У этого водопада и раньше случались подобные происшествия. Местные жители называют его Чертовой дырой.
В 1992 году здесь погибли восемь слонов.
Министерство заповедников и охраны природы Таиланда сообщило, что рано утром в субботу его сотрудников вызвали к водопаду, где группа слонов вышла на дорогу и блокировала движение.
На Шри-Ланке слоны и люди убивают друг друга
Фермеры в Таиланде используют пчел для охраны полей от слонов
Спустя три часа тело трехлетнего слона было замечено на дне водопада, а рядом оказались еще пять разбившихся при падении слонов.
Еще два взрослых слона замечены на горе поблизости, власти пытаются отогнать их от пропасти.
Эдвин Виек, основатель Фонда друзей диких животных в Таиланде, считает, что оставшиеся в стаде слоны вряд ли выживут, так как эти животные зависят друг от друга при поисках пищи и защите от хищников. Известно также, что слоны тяжело переживают гибель сородичей.
"Тут ничего не поделаешь, природа - жестокая вещь", - сказал Эдвин Виек.
В Таиланде сохранилось около 7 тысяч азиатских слонов, но больше половины из них живет в неволе.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре