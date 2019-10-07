Сотрудники торгового центра "Пятая Авеню" в Горячем Ключе услышали плач ребенка из камеры хранения для вещей и освободили мальчика из заточения.

В Сети опубликованы кадры из магазина. Его работницы попытались подобрать ключ к ячейке, где сидел ребенок, но им это не удалось. Тогда они попросили покупателя сломать замок, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Сейчас ручки от двери убери, мы дверь сломаем, тебя освободим", - говорит за кадром женщина.

Сколько мальчик провел запертым в камере хранения, неизвестно.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Полиция изучила записи с камер наблюдения, установленных в ТЦ, и установила, что 6-летний мальчик сам залез в одну из камер хранения и закрылся. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!