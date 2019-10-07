Уровень террористической угрозы во Франции остается высоким.

Об этом заявил в понедельник глава МВД Франции Кристоф Кастанер в интервью радиостанции France Inter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня угроза терроризма остается во Франции на высоком, крайне высоком уровне", - сказал Кастанер.

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