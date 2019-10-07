https://news.day.az/world/1163384.html Глава МВД Франции заявил, что уровень террористической угрозы в стране остается высоким
Глава МВД Франции заявил, что уровень террористической угрозы в стране остается высоким
Уровень террористической угрозы во Франции остается высоким.
Об этом заявил в понедельник глава МВД Франции Кристоф Кастанер в интервью радиостанции France Inter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня угроза терроризма остается во Франции на высоком, крайне высоком уровне", - сказал Кастанер.
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