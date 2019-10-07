Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди обсудил в понедельник по телефону с госсекретарем США Майком Помпео стабилизацию ситуации после протестов в Ираке. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-служба премьера.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Помпео.

"Премьер сообщил Помпео о возвращении жизни в нормальное русло после отмены комендантского часа и подтвердил, что силы безопасности контролируют ситуацию", - сообщила пресс-служба в Twitter.

Иракский премьер сообщил госсекретарю о выдвинутых ранее правительством планах реформ для удовлетворения требований протестующих и планах по принятию новых.

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