https://news.day.az/world/1163387.html Иракский премьер заявил Помпео о стабилизации ситуации после протестов
Иракский премьер заявил Помпео о стабилизации ситуации после протестов
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди обсудил в понедельник по телефону с госсекретарем США Майком Помпео стабилизацию ситуации после протестов в Ираке. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-служба премьера.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Помпео.
"Премьер сообщил Помпео о возвращении жизни в нормальное русло после отмены комендантского часа и подтвердил, что силы безопасности контролируют ситуацию", - сообщила пресс-служба в Twitter.
Иракский премьер сообщил госсекретарю о выдвинутых ранее правительством планах реформ для удовлетворения требований протестующих и планах по принятию новых.
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