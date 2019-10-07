Турция нацелена на полное уничтожение террористов на севере Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как передает Day.Az, об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что ситуация на севере Сирии представляет реальную угрозу для национальной безопасности Турции.

Для Анкары важнее всего обеспечение национальных интересов страны, сказал президент Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

"Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии", - сказал он.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Ранее, 18 сентября Эрдоган сказал, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать самостоятельно в этом вопросе.

Отметим, что седьмого августа Турция и США достигли договоренности о создании зоны безопасности на севере Сирии.

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