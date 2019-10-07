Ведущая американского телеканала WALB Йоланда Амадео (Yolanda Amadeo) лишилась парика во время интервью из-за лемура. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Амадео брала интервью у представителя контактного зоопарка Eudora Farms, который присутствовал на проводимой в штате Джорджия ярмарке. Лемур, которого он принес с собой, сел на плечо Амадео и стащил у нее с головы парик, обнажив косички на голове у журналистки.

После этого он перепрыгнул обратно к мужчине, но спустя несколько секунд снова уцепился за парик Амадео. Женщина закричала, а представитель зоопарка попытался снять животное у нее с головы.

Ранее, 3 октября 2019 года, два верблюда атаковали сидящего в машине ведущего из Объединенных Арабских Эмиратов. Он кричал и тщетно пытался отбиться от них.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!