Лемур вскочил на ведущую и лишил ее волос в прямом эфире - ВИДЕО
Ведущая американского телеканала WALB Йоланда Амадео (Yolanda Amadeo) лишилась парика во время интервью из-за лемура. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Амадео брала интервью у представителя контактного зоопарка Eudora Farms, который присутствовал на проводимой в штате Джорджия ярмарке. Лемур, которого он принес с собой, сел на плечо Амадео и стащил у нее с головы парик, обнажив косички на голове у журналистки.
После этого он перепрыгнул обратно к мужчине, но спустя несколько секунд снова уцепился за парик Амадео. Женщина закричала, а представитель зоопарка попытался снять животное у нее с головы.
Ранее, 3 октября 2019 года, два верблюда атаковали сидящего в машине ведущего из Объединенных Арабских Эмиратов. Он кричал и тщетно пытался отбиться от них.
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