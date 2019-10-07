Иран назвал причину задержания российской журналистки
Гражданку России Юлию Юзик задержали в Тегеране из-за проблем с визой. Об этом сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Таким образом, он опроверг сообщения, что причиной стало подозрение в шпионаже. Власти Ирана продолжают изучение вопроса, добавил представитель правительства.
Задержание российской журналистки
О задержании Юзик на Facebook сообщил журналист Борис Войцеховский 4 октября.
По информации российского посольства, журналистка прилетела в Иран 29 сентября по частному приглашению. Пограничники в аэропорту без объяснения причин изъяли у нее паспорт.
Журналистка не стала сообщать в российское представительство о сложившейся ситуации. При этом пресс-секретарь посольства в Тегеране Андрей Ганенко заявил, что Юзик "по словам мужа и дочери, ожидала, что столкнется с определенными проблемами".
Девушку арестовали в отеле 2 октября.
Ганенко также добавил, что, по информации матери журналистки, ей инкриминируют работу на израильские спецслужбы, за что может грозить до десяти лет тюрьмы.
Дочь журналистки добавила, что у Юзик отобрали телефон и других способов связаться с ней нет.
После задержания россиянки посольство в Тегеране рекомендовало отечественным журналистам оповещать дипмиссию о приезде в Иран.
Как сообщил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, Москва рассчитывает на освобождение Юзик. Он отметил, что это, возможно, произойдет на этой неделе.
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