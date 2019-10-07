Пассажирский самолет авиакомпании British Airways совершил аварийную посадку в Базеле, Швейцария, из-за задымления на борту. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Инцидент произошел на самолете Airbus 320, следовавшем из Бари (Италия) в Лондон. По словам одного из пассажиров, посреди полета путешественники почувствовали запах гари, а затем увидели дым.

"Экипаж выглядел взволнованным, и пилот объявил, что нам придется совершить аварийную посадку. Мы благополучно приземлились, после чего пожарные поднялись на борт в масках и с кислородными баллонами", - поделился очевидец.

После приземления всех пассажиров эвакуировали, а четверых членов экипажа отвезли в больницу.

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