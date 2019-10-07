В начале мая текущего года полицейские устроили погоню за воришкой и преследовали его по улицам престижного района Итайм-Биби в Сан-Паулу (Бразилия).

Один из участников погони запечатлел на видеокамеру, прикреплённую к обмундированию, драматичные сцены, напоминающие классический боевик.

Упрямый грабитель на протяжении пяти минут пытался уйти от преследователей, но в конечном итоге был схвачен, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

При обыске у мотоциклиста были обнаружены пистолет и двое украденных часов. Огнестрельное оружие было обнаружено в недрах двухколёсного транспортного средства.



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