Драматичная погоня полицейских за мотоциклистом в Бразилии - ВИДЕО
В начале мая текущего года полицейские устроили погоню за воришкой и преследовали его по улицам престижного района Итайм-Биби в Сан-Паулу (Бразилия).
Один из участников погони запечатлел на видеокамеру, прикреплённую к обмундированию, драматичные сцены, напоминающие классический боевик.
Упрямый грабитель на протяжении пяти минут пытался уйти от преследователей, но в конечном итоге был схвачен, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
При обыске у мотоциклиста были обнаружены пистолет и двое украденных часов. Огнестрельное оружие было обнаружено в недрах двухколёсного транспортного средства.
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