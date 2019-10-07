Анджелину Джоли несколько часов назад задержали в центре Ирана. Этот заголовок сейчас просто обрушил сайты мировых изданий, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

А все дело в том, что в полицейский участок доставили вот эту женщину. Сахар Табар, пожалуй, самый известный и самый эпатажный двойник Джоли.

Чтобы стать похожей на нее, она около полусотни раз ложилась под нож пластического хирурга. Более того, каждый день по несколько часов наносит макияж.

Власти в чем только не обвиняли ее. Там и коррупция, и оскорбление властей, незаконное владение недвижимостью, а еще нарушение дресс-кода и подстрекательство к насилию. После задержания аккаунт девушки в соцсетях был удален.

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