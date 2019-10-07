Микроавтобус с 12 пассажирами перевернулся в Туве, все они доставлены в больницу Кызыла, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД, передает Day.Az.

Ранее в главке подтвердили факт ДТП, однако не назвали количества и состояния пострадавших и обстоятельства происшествия.

"Сообщение поступило в 15 часов. Произошло опрокидывание транспортного средства SsangYong на 836 километре трассы Р-257 "Енисей". За рулем был 66-летний водитель. Двенадцать пассажиров в салоне. Установлено, что перевозчик не имеет лицензии. Все 12 пассажиров доставлены в больницу Кызыла", - сказал собеседник агентства.

Состояние пострадавших выясняется, однако тяжелых среди них, по предварительной информации, нет. По его словам, водитель был трезв.



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