Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси может столкнуться с запретом на въезд на территорию Великобритании после Brexit. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Sun.

Дело в том, что у аргентинского футболиста есть условный срок за уклонение от уплаты налогов. В данный момент, как житель страны-члена Европейского союза, он может въезжать на территорию Великобритании, так как совершил ненасильственное преступление. В том случае, если произойдет Brexit, гражданину Испании могут отказать во въезде.

"Есть много известных игроков, осужденных за тот же проступок. До сих пор им не приходилось беспокоиться, так как у них паспорта ЕС. Однако после Brexit они, возможно, не смогут въехать на территорию страны, так как с ними будут обращаться как с гражданами стран, не входящих в ЕС.

Клубам нужно предпринять меры, поскольку эта ситуация может привести к проблемам с проведением матчей Лиги чемпионов", - рассказал миграционный адвокат Эндрю Осборна.

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