Министр энергетики США Рик Перри в понедельник опроверг информацию о своей возможной отставке. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет, я здесь, я на своем посту", - сказал Перри в ходе пресс-конференции в Литве в ответ на просьбу прокомментировать информацию о своей возможной отставке, которую ранее распространила газета Politico.

"Они пишут об этой истории уже по меньшей мере девять месяцев. Возможно, однажды они окажутся правы, но это будет не сегодня, не завтра, не в следующем месяце", - добавил он.

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