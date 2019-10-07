Супружеская пара из Великобритании выращивает деревья, которые напоминают предметы мебели, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Увидеть необычный сад можно в графстве Дербершир. Британцы, вдохновившись разнообразными формами бонсай, научились выращивать деревья в виде стульев, кресел, табуреток и кухонных столов.

Один такой "стул" растет 8 лет, на "столу" на то, чтобы вырасти, нужно вдвое больше времени. Создатель уникальных деревьев Гевин Мунро считает, что его подход рациональнее обычного производства, требующего массы затрат.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!