Во вторник, 8 октября, 37-летний житель Петрозаводска попытался вскрыть банкомат Сбербанка, но преступление закончилось трагедией. Чтобы взломать банковскую технику, грабитель использовал газовое оборудование, и в какой-то момент произошёл взрыв, пишет "Вологда регион". Прибывшие оперативники нашли на месте труп взломщика, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кадрах видно, как мужчина в коричневой куртке пытается осуществить задуманное с помощью инструментов. Затем возникает вспышка, и камера наблюдения гаснет. При этом у преступника был сообщник, который остался за кадром и успел скрыться с места происшествия, пишет Gorodche.ru. Правоохранители разбираются в подробностях произошедшего.

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