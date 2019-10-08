Бразильские студенты отыскали бутылку с посланием, которое могло быть написано советскими моряками около 30 лет назад. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Молодые люди отдыхали на пляже в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. 10-летний брат одной из студенток нашел на берегу стеклянный сосуд, а ее знакомый обратил внимание, что внутри что-то лежит. Он снял крышку, но вытащить отсыревшую бумагу не получалось, поэтому у бутылки пришлось отбить горлышко.

Послание оказалось написано на незнакомом языке. Вдобавок большая часть текста потускнела, и буквы можно было различить лишь по бороздкам, продавленным в бумаге ручкой, пишет издание GaúchaZH. Студентка сфотографировала листок и разместила снимок в Facebook. Там его увидела девушка из России, которая училась в том же университете. Она разобрала и перевела начало письма.

"Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку, - говорилось в нем. - Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ (Министерство рыбного хозяйства - прим. "Ленты.ру") и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции". В письме пояснялось, что команда судна "Атлант", работавшего в районе Гренландии, праздновала день рождения капитана, которого звали В. А. Юдин. Цифры в конце текста позволяли предположить, что бутылку бросили в море в 1990 году.

В. А. Юдин действительно был капитаном большого морозильного рыболовного траулера "Атлант". На сайте АтлантНИРО перечислены пять экспедиций Атлантического филиала Всесоюзного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии, которые судно совершило под его началом в 1980-е годы.

В лаборатории сохранения и восстановления бумаги Федерального университета города Пелотас заключили, что письмо написано на современной бумаге, изготовленной после 1840 года. Чтобы достичь юга Бразилии, бутылке пришлось бы проплыть более 11 тысяч километров. Океанолог Маурисио Мато из Федерального университета Рио-Гранде полагает, что вероятность этого невелика, поскольку в таком случае ей предстояло пройти несколько различных систем течений. Это заставляет усомниться в подлинности и точности расшифровки послания.

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