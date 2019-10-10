США вскоре могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с китайской Huawei, которая с мая находится в черном списке по обвинению в связях с разведкой и военными КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На встрече на прошлой неделе президент Трамп дал "зеленый свет", чтобы начать утверждение лицензий, что позволит нескольким избранным американским компаниям обойти запрет, который его администрация наложила на Huawei в этом году", - сообщает газета со ссылкой на "людей, знакомых с этим вопросом".

По информации издания, речь идет о разрешении поставлять "нечувствительные товары", то есть те, которые не подпадают под определение технологий и материалов двойного назначения и не могут нанести ущерб национальной безопасности США.

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