Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в первые часы операции "Источник мира" были нанесены удары по 181 объекту террористов на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Агентство Reuters передает, что, среди прочих целей, авиаудар был нанесен по расположенной на территории Сирии тюрьме, в которой содержатся плененные боевики из террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщалось, 9 октября Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", напоминает ТАСС. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Кроме того, эта буферная зона должна стать своего рода защитным поясом для турецкой границы.

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